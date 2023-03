Frosinone | muore di tumore senza poter rivedere il figlio che l’ex marito ha tenuto lontano

(Di lunedì 13 marzo 2023) È mortariuscire a dire addio a suodi 12 anni,lo riabbracciare almeno una volta. È quanto successo a Lais (il cognome non è stato reso noto), un’insegnante di, da tempo malata di unal pancreas. La donna, 47 anni, era separata da suo, un medico pugliese denunciato per maltrattamenti, e quando aveva saputo di avere il cancro si era trovata costretta ad affidare ilall’uomo, mentre la primogenita della coppia è restata accanto a lei per aiutarla. Doveva essere una cosa temporanea, o almeno era quello che sperava Lais, alla quale il tribunale aveva garantito che il padre del dodicenne avrebbe dovuto accompagnarlo dalla madre una volta al mese. Visite che, stando a quanto raccontato sul Corriere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... diVirgilioA : RT @francofontana43: Anna, 45 anni, insegnante di Frosinone, malata di cancro al pancreas, prima di morire, voleva vedere il figlio che viv… - GiobattaG : RT @francofontana43: Anna, 45 anni, insegnante di Frosinone, malata di cancro al pancreas, prima di morire, voleva vedere il figlio che viv… - micksal : RT @francofontana43: Anna, 45 anni, insegnante di Frosinone, malata di cancro al pancreas, prima di morire, voleva vedere il figlio che viv… - MSilviaSacchi : RT @francofontana43: Anna, 45 anni, insegnante di Frosinone, malata di cancro al pancreas, prima di morire, voleva vedere il figlio che viv… - HonselG : RT @francofontana43: Anna, 45 anni, insegnante di Frosinone, malata di cancro al pancreas, prima di morire, voleva vedere il figlio che viv… -

La tragedia è avvenuta stamane sul tratto ciociaro dell'autostrada del Sole, al chilometro 617, in direzione nord, trae Ferentino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili ...A chi è diretto verso Roma si consiglia di uscire a, percorrere la Casilina per poi rientrare in autostrada ad Anagni. di: E. C.Lo strazio è enorme: pensare a una madre chelontana dai suoi figli, senza poterli salutare per l'ultima volta, è dolorosissimo. Il diritto ... Invece, per Lais, insegnante 47enne di, la ...

Frosinone, malata di tumore muore senza poter riabbracciare il figlio che non vedeva da più di un anno TGCOM

Un camionista di Fiumedinisi, Natale Parisi, 64 anni, è morto ieri mattina sull’autostrada A1 Napoli – Roma. L’incidente al km 617, tra Ferentino e Anagni, in provincia di Frosinone, in direzione Roma ...Era il suo compagno e anche il suo datore di lavoro, ma quando lei, una ragazza di 25 anni di Frosinone, gli ha comunicato di essere rimasta incinta, lui, imprenditore 50enne, non solo ...