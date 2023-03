Frignano | Comune al collasso | sfogo di Simonelli sulla gestione dell’Amministrazione

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Il consigliere comunale di opposizione Aldo, in quota Movimento 5 Stelle, ha denunciato lafallimentareComunale di. Secondo, dopo quasi un anno e mezzo dall’insediamento dell’attuale Amministrazione, gli unici atti memorabili sono stati l’approvazione del dissesto finanziario e l’aumento degli stipendi di Sindaco, Vicesindaco ed Assessori. Inoltre, l’arrivo di un rimpasto di Giunta non avrebbe fatto altro che spostare qualche poltrona, mentre il resto del territorio comunale affonda. “È da un anno e quattro mesi che acontinua a non esserci un solo servizio pubblico che sia funzionante e fruibile da tutti i frignanesi. Non si registra nessuna iniziativa ...

