Frattaminore Napoli | incidente sul lavoro | operaio muore schiacciato da trave

Ancora una tragedia sul lavoro in provincia di. Aun operaio di 50 anni è morto in mattinata. Per cause in corso di accertamento, sarebbe rimasto schiacciato sotto una trave di ferro mentre effettuava alcune saldature. L'...L'incidente sul lavoro si è verificato nei locali di un'azienda in via Spagnuolo , nel comune di, in provincia di. Sul posto si sono recati i Carabinieri della compagnia di ...Un altro incidente mortale sul lavoro si registra in provincia di. All'interno di un'azienda situata a, in via Spagnuolo, un operaio di 50 anni è morto schiacciato sotto una trave di ferro mentre effettuava alcune saldature. - continua sotto - ...

