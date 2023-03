Frattaminore (Napoli), incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da trave (Di lunedì 13 marzo 2023) Leggi Anche incidente sul lavoro, morto un operaio di 54 anni a Lamezia Terme Uil Campania: 'Un'ecatombe, così non si può andare avanti' 'E' una ecatombe, così non si può andare avanti. E' necessario ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 marzo 2023) Leggi Anchesul, morto undi 54 anni a Lamezia Terme Uil Campania: 'Un'ecatombe, così non si può andare avanti' 'E' una ecatombe, così non si può andare avanti. E' necessario ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Frattaminore (Napoli), incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da trave #incidentesullavoro #13marzo… - localteamtv : Incidente sul lavoro in un'azienda di Frattaminore (Napoli): morto un operaio #frattaminore #incidentesullavoro… - Lucio55394725 : RT @localteamtv: Incidente sul lavoro in un'azienda di Frattaminore (Napoli): morto un operaio #frattaminore #incidentesullavoro #operaio #… - ziwataneu : RT @localteamtv: Incidente sul lavoro in un'azienda di Frattaminore (Napoli): morto un operaio #frattaminore #incidentesullavoro #operaio #… - PatriziaOrlan11 : RT @localteamtv: Incidente sul lavoro in un'azienda di Frattaminore (Napoli): morto un operaio #frattaminore #incidentesullavoro #operaio #… -