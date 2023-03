Frassinetti,Ramelli ucciso da chi si definiva antifascista (Di lunedì 13 marzo 2023) "Sergio Ramelli è stato ucciso da chi si diceva antifascista", quindi dell'antifascismo "ci sono tante sfaccettature. A quell'epoca l'antifascismo militante era rovente, penso che adesso sia cambiato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) "Sergioè statoda chi si diceva", quindi dell'antifascismo "ci sono tante sfaccettature. A quell'epoca l'antifascismo militante era rovente, penso che adesso sia cambiato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nevio_giacomin : RT @ChiodiDonatella: Ieri'ammazzare un #fascista non era reato'. Oggi quel ragazzo di #destra, Sergio #Ramelli, ammazzato a sprangate, non… - scch63 : RT @ChiodiDonatella: Ieri'ammazzare un #fascista non era reato'. Oggi quel ragazzo di #destra, Sergio #Ramelli, ammazzato a sprangate, non… - infoitinterno : Ramelli, Frassinetti contestata a Milano: ‘Vergogna’ - infoitinterno : Frassinetti al Molinari per commemorare Ramelli - rep_milano : Ricordo di Sergio Ramelli, la sottosegretaria FdI Frassinetti contestata all'Istituto Molinari di Milano -