Frasi per la Cresima, gli auguri più belli ed emozionanti (Di lunedì 13 marzo 2023) La Cresima (chiamata anche Confermazione) è uno dei sacramenti della Chiesa cattolica, ortodossa e anglicana: ha un significato molto profondo, essendo un momento importante – assieme al Battesimo e alla Comunione – per la vita di una persona di fede cristiana. Molti ragazzi si avvicinano così sempre più alla Chiesa. Il sacramento viene amministrato dal vescovo, che imponendo le sue mani e ungendo la fronte dei fedeli esprime la discesa dello Spirito Santo su di loro. Giovani ragazzi e ragazze si avvicinano a questo grande giorno con emozione e felicità, un passo avanti nella loro vita adulta, da condividere con le persone che amano. Se qualcuno nella tua famiglia o tra i tuoi amici sta per giungere a questo traguardo importante, o se addirittura stai per assumere l’importante ruolo di madrina, vorrai congratularti con lui: su DiLei abbiamo raccolto alcune ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 marzo 2023) La(chiamata anche Confermazione) è uno dei sacramenti della Chiesa cattolica, ortodossa e anglicana: ha un significato molto profondo, essendo un momento importante – assieme al Battesimo e alla Comunione – per la vita di una persona di fede cristiana. Molti ragazzi si avvicinano così sempre più alla Chiesa. Il sacramento viene amministrato dal vescovo, che imponendo le sue mani e ungendo la fronte dei fedeli esprime la discesa dello Spirito Santo su di loro. Giovani ragazzi e ragazze si avvicinano a questo grande giorno con emozione e felicità, un passo avanti nella loro vita adulta, da condividere con le persone che amano. Se qualcuno nella tua famiglia o tra i tuoi amici sta per giungere a questo traguardo importante, o se addirittura stai per assumere l’importante ruolo di madrina, vorrai congratularti con lui: su DiLei abbiamo raccolto alcune ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Neise_love : RT @ainoelpisa: Ma sì dai alimentiamo un odio infondato solo perché non capite l italiano e non sapete mettere le frasi nel contesto dove s… - LuisaV77427737 : @dicoleparolacce Se devi fare post racconta come sono i fatti reali Ginevra non è stata eliminata per aver fatto bu… - wellcomeagain : RT @ainoelpisa: Ma sì dai alimentiamo un odio infondato solo perché non capite l italiano e non sapete mettere le frasi nel contesto dove s… - PiLu975 : RT @concettoincivil: No perché ora tutte le pseudo vip gombas del twitter devono fare a gara a chi ha segnalato inutilmente più autisti ata… - elica3001 : RT @ainoelpisa: Ma sì dai alimentiamo un odio infondato solo perché non capite l italiano e non sapete mettere le frasi nel contesto dove s… -