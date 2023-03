Francesco Totti ospite a Belve da Francesca Fagnani | quando vedremo l’ex Capitano della Roma

(Di lunedì 13 marzo 2023)ha accettato la corte die saràdel programma televisivo. Sarà l’occasione per la giornalista di poter intervistare per la prima volta in un’esclusiva televisiva il campione dopo l’addio con l’ormai ex moglie Ilary Blasi, dato che le ultime parole erano state ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaEN : Vincenzo Montella 12’ ?? Vincenzo Montella 29’ ?? Vincenzo Montella 37’ ?? Vincenzo Montella 64’ ?? Francesco To… - eurofootcom : #GoalOfTheDay | Francesco Totti vs Juventus (2013) - 90sfootball : Vincenzo Montella, Marco Delvecchio and Francesco Totti with actress Sabrina Ferilli. - infoitcultura : Ilary Blasi e Francesco Totti pronti a farsi intervistare in tv? La conduttrice sì e lo farà con Silvia Toffanin a… - its_eriikaa : RT @ANYMORE77391699: Ma perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati se poi si sono messi con i loro cloni? -

Domani, martedì 14 marzo, si sarebbe dovuta tenere la prima udienza per la separazione in tribunale trae Ilary Blasi , ma a causa di un imprevisto, è tutto saltato. Ilary Blasi e, salta l'udienza in tribunale I due ex coniugi sono di nuovo ai ferri corti e non hanno ...Lei festeggia Isabele Bastian Muller e non vede l'ora di separarsi, lo sportivo prende tempo Ilary Blasi enon trovano un accordo, nemmeno sulla data di inizio della causa di separazione. Non avendo raggiunto un'intesa, la ex coppia dovrà affrontare l'iter burocratico davanti al giudice. La ...è pronto a parlare in televisione dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi . Separazione solo di fatto perché legalmente i due risultano ancora sposati. Stando a quanto riporta in ...

Francesco Totti è pronto a parlare in televisione dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi. Separazione solo di fatto perché legalmente i due risultano ancora sposati. Stando a quanto riporta in ...Dopo i tanti auguri ad Isabel Totti è mamma Ilary Blasi a mostrare tutto della festa di compleanno della sua piccolina. Tante torte di compleanno per la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ad ...