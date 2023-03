Francesco, Papa da 10 anni: il messaggio di auguri dell’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia (Di lunedì 13 marzo 2023) “L’arcivescovo don Mimmo Battaglia, a nome di tutta la comunità ecclesiale di Napoli, dei vescovi ausiliari, dei presbiteri, dei diaconi, delle consacrate e dei consacrati, delle laiche e dei laici e di tutti gli uomini e le donne di buona volontà, eleva fervide preghiere di ringraziamento al Signore nel decimo anniversario dell’elezione al soglio pontificio di Papa Francesco”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Chiesa di Napoli per il decimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco. “La Sua passione apostolica, la parresìa, l’ampiezza e la finezza del Suo “sguardo” pastorale, volto a costruire una Chiesa in uscita, sinodale, desiderosa di dialogare con tutti, costituiscono il segreto di quel cammino «di fratellanza, di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 marzo 2023) “L’arcivescovo don Mimmo, a nome di tutta la comunità ecclesiale di, dei vescovi ausiliari, dei presbiteri, dei diaconi, delle consacrate e dei consacrati, delle laiche e dei laici e di tutti gli uomini e le donne di buona volontà, eleva fervide preghiere di ringraziamento al Signore nel decimoversario dell’elezione al soglio pontificio di”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Chiesa diper il decimoversario dell’elezione di. “La Sua passione apostolica, la parresìa, l’ampiezza e la finezza del Suo “sguardo” pastorale, volto a costruire una Chiesa in uscita, sinodale, desiderosa di dialogare con tutti, costituiscono il segreto di quel cammino «di fratellanza, di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco: per i miei dieci anni da Papa, regalatemi la pace. Il Papa si racconta in un #podcast nel decennal… - caritas_milano : 'Incominciamo questo cammino, Vescovo e popolo. Un cammino di fratellanza, di amore e di fiducia. Preghiamo sempre… - CardRavasi : Ricordo ancora quando sono uscito dal Conclave, dopo aver eletto Papa Francesco. Sapevo già che la semplicità del s… - pianetacellular : E' disponibile anche su @SpotifyItaly #Popecast, il primo podcast in cui si racconta #PapaFrancesco, in occasione… - IstitutoPisai : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco: per i miei dieci anni da Papa, regalatemi la pace. Il Papa si racconta in un #podcast nel decennale de… -