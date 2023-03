Francesco Oppini: 'Juventus, se ci ridanno i 15 punti si fa interessante' (Di lunedì 13 marzo 2023) La Juventus di Allegri vince ancora, 4 - 2 in casa contro la Sampdoria di Stankovic e si porta a quota 38 punti, che senza penalizzazione, sarebbero 53 e qui la cosa si fa ancora più interessante dato ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023) Ladi Allegri vince ancora, 4 - 2 in casa contro la Sampdoria di Stankovic e si porta a quota 38, che senza penalizzazione, sarebbero 53 e qui la cosa si fa ancora piùdato ...

