Francesco, 10 anni da Papa (Di lunedì 13 marzo 2023) Jorge Mario Bergoglio nasce a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 da una famiglia di origini piemontesi e liguri Nel 1958 comincia il suo noviziato nella Compagnia di Gesu' e si laurea in filosofia nel ...

Papa nel podcast:"Regalatemi la pace" Nel "popecast", il primo podcast realizzato dal pontefice con i media vaticani,in cui Bergoglio si racconta a 10 anni dalla sua elezione, Francesco cita 3 parole "Fratellanza, pianto, sorriso" che ... Francesco, 10 anni da Papa ... anche durante i primi anni della sanguinosa dittatura militare che governa il Paese sudamericano ...13 marzo 2013 il conclave lo elegge Papa al quinto scrutinio e Bergoglio assume il nome di Francesco ... Papa Francesco, 10 anni di pontificato: dall'elezione ai funerali di Ratzinger. FOTOSTORIA Sky Tg24 I dieci anni di Papa Francesco, amato e osteggiato: la rivoluzione di Bergoglio «È una cosa spontanea. Vedere quel ragazzo di buona famiglia che, a 20 anni, lascia tutto, si spoglia persino davanti al padre, e inizia ... Dieci anni di pontificato di Papa Francesco, il suo primo podcast "Mi fa soffrire vedere i morti, ragazzi – sia russi che ucraini, non mi interessa – che non tornano. È dura". Così Papa Francesco, a dieci anni dal suo pontificato per il quale chiede, come regalo la ...