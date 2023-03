Francesca Michielin: A noi giovani donne viene imposta la perfezione (Di lunedì 13 marzo 2023) “L’artista deve infastidire X Factor? Vorrei esserci” Il Fatto Quotidiano, di Stefano Mannucci, pag. 18 (…) Essere se stessi, dunque mosche bianche, è una sfida? Noi artisti dobbiamo stare sul cazzo, non compiacere il sistema o limitarci a provocazioni astute per strizzare l’occhio alla parte giusta. Io non sono mai stata tiepida o ambigua. Quando lo diventerò, smetterò di cantare. Nel video del singolo Quello che ancora non c’è si lascia via via struccare per mostrarsi al naturale. Gesto poeticamente sovversivo, nell’era dei social. A noi giovani donne impongono la perfezione, ma la mia proposta non si basa sull’immagine. Vendo le mie canzoni, non una presunta bellezza. Devi essere una dea, una wonderwoman anche dopo aver fatto sei figli. No, mi vedano così come sono, con le sbavature, i brufoli. Sono normalissima. Nei social c’è ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 13 marzo 2023) “L’artista deve infastidire X Factor? Vorrei esserci” Il Fatto Quotidiano, di Stefano Mannucci, pag. 18 (…) Essere se stessi, dunque mosche bianche, è una sfida? Noi artisti dobbiamo stare sul cazzo, non compiacere il sistema o limitarci a provocazioni astute per strizzare l’occhio alla parte giusta. Io non sono mai stata tiepida o ambigua. Quando lo diventerò, smetterò di cantare. Nel video del singolo Quello che ancora non c’è si lascia via via struccare per mostrarsi al naturale. Gesto poeticamente sovversivo, nell’era dei social. A noiimpongono la, ma la mia proposta non si basa sull’immagine. Vendo le mie canzoni, non una presunta bellezza. Devi essere una dea, una wonderwoman anche dopo aver fatto sei figli. No, mi vedano così come sono, con le sbavature, i brufoli. Sono normalissima. Nei social c’è ...

