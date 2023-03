FQChart | l’effetto Schlein sui sondaggi è arrivato | ci saranno ripercussioni anche a destra

(Di lunedì 13 marzo 2023)è la media aritmetica settimanale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 6/3 al 12/3/2023 Alla finesui. Quanto sia reale sarà il tempo a stabilirlo. Di sicuro intorno asi respira grande entusiasmo, abbastanza da lasciar supporre che una rimonta (limitata) del Pd abbia basi reali. Rispetto a quindici giorni fa il partito guadagna 1,3 punti percentuali portandosi al 18,3% di media, spodestando il M5S dalla seconda piazza e, soprattutto, superandolo di due punti e mezzo. Il partito di Conte scivola al 15,9% e dovrà ...

