FOTO | Hasbulla fotografato con il WWE Golden Title di Snoop Dogg

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 13 marzo 2023) WrestleMania 39 si avvicina e la WWE inizia a guadagnare sempre più attenzione da parte dei media e dei fan più casuali. Per la compagnia però, è importante anche il supporto delle varie celebrità che popolano l’internet: tra queste, vi è sicuramenteh, una vera e propria celebrità di internet. In questo caso, la celebrità è stata vista con il WWE, originariamente portato alla ribalta da. Laè da sempre legato alla WWE ed è anche parte della Hall of Fame della compagnia: Bianca Belair e Becky Lynch hanno regalato l’ormai famosa cintura al WrestleMania Launch Party di agosto. Il titolo è stato poi “rubato” al rapper e ora diverse personalità sono state avvistate con la cintura, tra queste, di ...