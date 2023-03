Foto di una bambina che tiene in mano un sacchetto di popcorn non è quello che pensate (Di lunedì 13 marzo 2023) Ogni tanto su internet si trova qualcosa che divide l’opinione delle persone esattamente a metà. A volte possono essere notizie controverse, altre volte un indovinello al quale le persone non sanno rispondere. Oppure può trattarsi anche di qualche illusione ottica. Tutti sappiamo che una buona illusione ottica può davvero confondere i nostri occhi. Persone diverse vedono cose diverse, ma c’è anche chi non vede proprio nulla. Leggi di più: Vedete un cane o un gatto? Su internet si parla di ciò che le persone vedono in una nuvola. Leggi di più: Sfida: in tanti non ci riescono – ma voi riuscite a trovare il cagnolino nascosto in questa Foto?. Beh, pensiamo di aver trovato un’illusione che farà rimanere sorprese tante persone. Si tratta della Foto di una bambina in piedi in un parcheggio sterrato con sciarpa intorno al collo e ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 13 marzo 2023) Ogni tanto su internet si trova qualcosa che divide l’opinione delle persone esattamente a metà. A volte possono essere notizie controverse, altre volte un indovinello al quale le persone non sanno rispondere. Oppure può trattarsi anche di qualche illusione ottica. Tutti sappiamo che una buona illusione ottica può davvero confondere i nostri occhi. Persone diverse vedono cose diverse, ma c’è anche chi non vede proprio nulla. Leggi di più: Vedete un cane o un gatto? Su internet si parla di ciò che le persone vedono in una nuvola. Leggi di più: Sfida: in tanti non ci riescono – ma voi riuscite a trovare il cagnolino nascosto in questa?. Beh, pensiamo di aver trovato un’illusione che farà rimanere sorprese tante persone. Si tratta delladi unain piedi in un parcheggio sterrato con sciarpa intorno al collo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dchinellato : Ja Morant, in questa foto pubblicata dal NY Post, è nello stesso night club del Colorado dove due notti dopo ha mos… - DrPaoloMezzana : Una televisione somala con sede a #Londra nel 2016, ha diffuso la foto di una famiglia trucidata dai #trafficanti d… - Sfigatto : QUESTA FOTO CE LA MANDA UNA RAGAZZA DI INSTAGRAM. LA SEGUE SEMPRE MENTRE FA LE PULIZIE. È UN OTTIMO AIUTANTE ?? - ksdr3us : @annamariasaww amore evidentemente non ti hanno insegnato che interpretare tutto come ti sembra meglio dopo i 3 ann… - Xanaxagogo : @Sara20036194 Ovviamente il video in cui dopo Oriana chiede sia ad Antonella, Andrea che Nikita di fare le foto e c… -