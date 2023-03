Forza Italia tra la gente. Coronas: “Rilanciare l’economia locale per creare benessere” (Di lunedì 13 marzo 2023) Fiumicino – Sabato e domenica di impegno elettorale per Forza Italia. Il capogruppo Alessio Coronas, il segretario comunale Raffaello Biselli e la candidata Rossella Rendina detta de La Ville, hanno incontrato i cittadini per spiegare le proposte del partito azzurro, in primis rispetto soprattutto all’economia locale. “Far muovere le piccole e medie imprese – ha spiegato Coronas – vuol dire garantire linfa vitale nelle famiglie, lavoro ai giovani, benessere sociale, stabilità occupazionale. Tutto ruota interno a questo perno, ed è per questo che nel nostro programma elettorale l’economia di mercato è fondamentale. Senza dimenticare l’economia sociale, in aiuto alle persone e alle famiglie in difficoltà”. Il Faro online, il tuo ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 marzo 2023) Fiumicino – Sabato e domenica di impegno elettorale per. Il capogruppo Alessio, il segretario comunale Raffaello Biselli e la candidata Rossella Rendina detta de La Ville, hanno incontrato i cittadini per spiegare le proposte del partito azzurro, in primis rispetto soprattutto al. “Far muovere le piccole e medie imprese – ha spiegato– vuol dire garantire linfa vitale nelle famiglie, lavoro ai giovani,sociale, stabilità occupazionale. Tutto ruota interno a questo perno, ed è per questo che nel nostro programma elettoraledi mercato è fondamentale. Senza dimenticaresociale, in aiuto alle persone e alle famiglie in difficoltà”. Il Faro online, il tuo ...

