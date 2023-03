Forza Italia, Sorte riorganizza il partito in vista delle amministrative di Bergamo 2024 (Di lunedì 13 marzo 2023) Bergamo. Forza Italia scalda i motori e lo fa, tirate le fila delle elezioni regionali e in vista anche delle amministrative di Bergamo del 2024, presentando il suo nuovo assetto. A renderlo noto, il Commissario provinciale di Forza Italia Alessandro Sorte, regista dell’operazione, volta a dare slancio alle attività azzurre sul territorio. “Nelle recenti elezioni politiche e regionali Forza Italia in provincia di Bergamo ha eletto due deputati e un consigliere regionale – ha spiegato Sorte – che si sommano ai due consiglieri delegati in provincia Umberto Valois e Massimo Cocchi, al nostro capogruppo in città ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 marzo 2023)scalda i motori e lo fa, tirate le filaelezioni regionali e inanchedidel, presentando il suo nuovo assetto. A renderlo noto, il Commissario provinciale diAlessandro, regista dell’operazione, volta a dare slancio alle attività azzurre sul territorio. “Nelle recenti elezioni politiche e regionaliin provincia diha eletto due deputati e un consigliere regionale – ha spiegato– che si sommano ai due consiglieri delegati in provincia Umberto Valois e Massimo Cocchi, al nostro capogruppo in città ...

