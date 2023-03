Forza Italia, Civitillo: “Mazzoni in politica per il territorio, Mastella per moglie o figlio” (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti “Grondano di livore le parole del Segretario provinciale di Noi di Centro, Carmine Agostinelli – dichiara Antonella Civitillo, esponente provinciale di Forza Italia – sembra da questa smisurata reazione ignorare le regole basilari della democrazia e del principio della libertà di pensiero. Si può contraddire nel merito misurando rabbia e livore. Ma è evidente che le affermazioni dall’On. Erminia Mazzoni abbiano toccato un nervo scoperto del partitino del Sindaco Mastella. Benevento, è superfluo dirlo, arranca. Se volessimo scadere allo stesso livello del paladino del Sannio, colui il quale in occasioni pubbliche si auto definisce “Gesù di Nazareth” o si paragona finanche a San Pio da Pietrelcina, dovremmo chiedergli come mai il Sannio e la città di Benevento siano in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti “Grondano di livore le parole del Segretario provinciale di Noi di Centro, Carmine Agostinelli – dichiara Antonella, esponente provinciale di– sembra da questa smisurata reazione ignorare le regole basilari della democrazia e del principio della libertà di pensiero. Si può contraddire nel merito misurando rabbia e livore. Ma è evidente che le affermazioni dall’On. Erminiaabbiano toccato un nervo scoperto del partitino del Sindaco. Benevento, è superfluo dirlo, arranca. Se volessimo scadere allo stesso livello del paladino del Sannio, colui il quale in occasioni pubbliche si auto definisce “Gesù di Nazareth” o si paragona finanche a San Pio da Pietrelcina, dovremmo chiedergli come mai il Sannio e la città di Benevento siano in ...

