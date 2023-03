Formula 1, penalità Ferrari: aggiornamenti inattesi, stupore generale (Di lunedì 13 marzo 2023) Formula 1, la possibile penalità per la Ferrari di Leclerc in Arabia Saudita spaventa i tifosi: arrivano però aggiornamenti inattesi. La scorsa domenica è iniziato il campionato di Formula 1 nel segno di Max Verstappen: l’olandese ha iniziato la nuova stagione come aveva finito la precedente, dominando e dando l’impressione di non avere rivali. La Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 13 marzo 2023)1, la possibileper ladi Leclerc in Arabia Saudita spaventa i tifosi: arrivano però. La scorsa domenica è iniziato il campionato di1 nel segno di Max Verstappen: l’olandese ha iniziato la nuova stagione come aveva finito la precedente, dominando e dando l’impressione di non avere rivali. La Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

