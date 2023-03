Formazioni ufficiali Crotone-Catanzaro | Serie C 2022 2023

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ledi, sfida valida per la trentunesima giornata del girone C di. Ultima chiamata per i pitagorici, chiamati a portare a casa questo sentito derby calabrese se vogliono ancora sperare nella promozione diretta. Certo, anche in caso di vittoria non sarebbe facile recuperare 11 punti in 7 gare, ma comunque la situazione sarebbe migliore. Non ha invece bisogno di presentazioni il, che sta dominando il campionato e stasera potrebbe blindare definitivamente il primo posto. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di lunedì 13 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoPrimavera : Sassuolo e Cesena chiudono la 23^ giornata di #Primavera1 Segui la gara LIVE ???? - CanaleSassuolo : DIRETTA Sassuolo-Cesena Primavera: le formazioni ufficiali - Fantacalciok : Formazioni ufficiali Milan - Salernitana: ecco chi scende in campo - Calciodiretta24 : Formazioni ufficiali Milan - Salernitana: ecco chi scende in campo - verdiana_v : RT @LAROMA24: ?????? #Primavera, #RomaEmpoli 4-1: altro poker sotto gli occhi di #Mourinho. Giallorossi a -3 dal #Lecce capolista #asroma… -

Ledi Girona - Atletico Madrid, sfida valida per la venticinquesima giornata di Liga 2022/2023. Occasione importante per i colchoneros, chiamati ad approfittare dei pareggi di Real ...Ledi Milan - Salernitana di Lunedì 13 marzo 2023, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A MILANO - Lunedì 13 marzo, alle ore 20.45, allo Stadio 'Giuseppe Meazza' si ...Resteremo aggiornati sull'esito della partita dall'uscita delle. Cronaca della partita 1° TEMPO All'8 prima giocata di Majchrzak che in area raccoglie un pallone dalla destra per ...

Queste le formazioni ufficiali della sfida tra squadre Primavera, Hellas Verona-Fiorentina, valida per la 23^ giornata di campionato il cui fischio d'inizio è in programma alle ore ...Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Cesena, gara valida per la 23^ giornata del Campionato Primavera 1. Il match è in programma oggi, lunedì 13 marzo, alle ore 18 allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo. C ...