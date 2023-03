(Di lunedì 13 marzo 2023) IlUe ha chiesto "un" agli uffici legali per controllare che la Commissione Europea, pubblicando lacongiunta tra Ursula von der Leyen e il presidente Usa Joe Biden, non abbia "...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cla2011 : Fonti, Consiglio Ue chiede parere legale su nota Usa-Ue - Ultima Ora - ANSA - News24_it : Fonti, Consiglio Ue chiede parere legale su nota Usa-Ue - iconanews : Fonti, Consiglio Ue chiede parere legale su nota Usa-Ue - TgLa7 : #Migranti: Fonti Ue, non previste conclusioni al Consiglio. Leader saranno aggiornati da Commissione e Presidenza svedese - europapalia : RT @angela__mauro: Dopo #Cutro al prossimo consiglio Ue: - relazione von der Leyen - relazione presidenza svedese - dibattito tra i leader… -

La parte della nota che ha suscitato l'allarme delè quella sull'indirizzo "geostrategico" per quanto riguarda export ed investimenti. Su questo il convitato di pietra è la Cina. La ...Un'altra possibilità, come spieganorionali, che tuttavia non costituirebbe la pista ... La questione inoltre approderà anche incomunale: 'Credo sia giusto conoscere le vere ragioni del ...Lo ha detto il segretario deldi Sicurezza russo, NIkolay Patrushev, commentando notizie fatte trapelare daamericane attraverso un articolo sul New York Times secondo le quali l'...

Fonti, Consiglio Ue chiede parere legale su nota Usa-Ue Alto Adige

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Il Consiglio Ue ha chiesto "un parere" agli uffici legali per controllare che la Commissione Europea, pubblicando la nota congiunta tra Ursula von der Leyen e il presidente Usa Joe Biden, non abbia "t ...