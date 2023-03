Fontana presiede la prima Giunta in Lombardia | Grande entusiasmo

Una novità assoluta in oltre mezzo secolo di storia della Regione Lombardia: mercoledì 15 sarà lo stesso presidente appena rieletto Attilioa presiedere la prima seduta del Consiglio regionale come consigliere anziano. Motivo Vittorio Feltri , che è risultato il più anziano tra gli ottanta eletti, declinerà l'invito, fanno sapere ...... che nella sua attività ordinariala sezione lavoro del tribunale. Accanto a lei altri due ... il grande accusatore che non ammette errori sul Covid Perché Conte, Speranza esono ...... chela sezione lavoro del tribunale di Brescia: Conte e Speranza sono indagati nell'... l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, il Governatore della Lombardia Attilioe l'ex ...

Lombardia, Feltri non presiederà la prima seduta del Consiglio regionale, al suo posto Fontana (evitando così… La Repubblica

"È una regola del cacchio", tuona Feltri, per quanto riguarda la legge del più anziano al Consiglio Regionale.Feltri rinuncia alla seduta e sarà sostituito da Attilio Fontana, che risulta essere il secondo più anziano tra gli eletti.