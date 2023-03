Fondi europei e PNRR a rischio: ecco perchè (Di lunedì 13 marzo 2023) Dei 64,8 miliardi di euro di Fondi europei di coesione messi a disposizione del nostro Paese nel periodo 2014-2020 , di cui 17 di cofinanziamento nazionale, la spesa complessiva certificata da Bruxelles al 31 dicembre scorso è stata di 35 miliardi, pari al 54 per cento dell’ammontare totale che include anche la quota che noi italiani abbiamo dovuto sostenere. Fondi europei e PNRR a rischio A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA spiegando che, entro il 31 dicembre 2023, data di scadenza di attuazione di questo settennato, dobbiamo spendere i restanti 29,8 miliardi (pari al 46 per cento della quota totale), di cui 10 sono di cofinanziamento nazionale. Se non riusciremo a centrare questo obiettivo, la quota di Fondi UE non utilizzati andrà persa. Insomma, è a ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 13 marzo 2023) Dei 64,8 miliardi di euro didi coesione messi a disposizione del nostro Paese nel periodo 2014-2020 , di cui 17 di cofinanziamento nazionale, la spesa complessiva certificata da Bruxelles al 31 dicembre scorso è stata di 35 miliardi, pari al 54 per cento dell’ammontare totale che include anche la quota che noi italiani abbiamo dovuto sostenere.A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA spiegando che, entro il 31 dicembre 2023, data di scadenza di attuazione di questo settennato, dobbiamo spendere i restanti 29,8 miliardi (pari al 46 per cento della quota totale), di cui 10 sono di cofinanziamento nazionale. Se non riusciremo a centrare questo obiettivo, la quota diUE non utilizzati andrà persa. Insomma, è a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntennaSud : Brindisi, assemblea Confindustria, Emiliano a Fitto: “Facciamo squadra sui fondi europei” - FartFromAmerika : RT @EmaEuropeo: @patriziafioran1 Di certo questo non è un paese da premiare signora Patrizia. Né con fondi europei, né tantomeno con futsi… - Russo8Pier : @Lorenzo83805510 @pbecchi Beh è un paese poverissimo, è normale che cresca più dei paesi sviluppati. Ma intanto lo… - corriereveneto : Spesa pubblica, è lite sui fondi europei: «Sud in ritardo». Ma c'è chi ribatte: «Falso» - Margher71425571 : @hayet450 @gianlusalva @repubblica I fondi europei FEAD destinati alle povertà e al soccorso. Non tu a meno che non… -