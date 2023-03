Fondazione ‘Romano’, c’è’Archeostorie’: miti, luoghi e personaggi del Sannio beneventano (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiMercoledì 15 marzo 2023, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN), ospita l’incontro dal titolo “ARCHEOSTORIE. miti, luoghi e personaggi del Sannio beneventano”. Introduce e modera Maria Teresa Imparato, presidente della Fondazione Gerardino Romano; interviene Giuseppina Renda, Professore Associato presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali; partecipa Antonio Salerno, direttore museale (MIC-Direzione Regionale Musei Campania), archeologo e docente presso la Scuola di Specializzazione in beni archeologici interuniversitaria Suor Orsola Benincasa-Università della Campania L. Vanvitelli. Raccontare la storia di un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiMercoledì 15 marzo 2023, alle ore 18.30, laGerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN), ospita l’incontro dal titolo “ARCHEOSTORIE.del”. Introduce e modera Maria Teresa Imparato, presidente dellaGerardino Romano; interviene Giuseppina Renda, Professore Associato presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali; partecipa Antonio Salerno, direttore museale (MIC-Direzione Regionale Musei Campania), archeologo e docente presso la Scuola di Specializzazione in beni archeologici interuniversitaria Suor Orsola Benincasa-Università della Campania L. Vanvitelli. Raccontare la storia di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oss_romano : #11marzo La Chiesa e il mondo hanno bisogno della forza e della creatività delle donne: #PapaFrancesco ai membri d… - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Al via, dal 17 marzo al 28 aprile, la quinta edizione del Festival della cultura, in collaborazione con l’Università d… - webecodibergamo : Al via, dal 17 marzo al 28 aprile, la quinta edizione del Festival della cultura, in collaborazione con l’Universit… - PetruxAntonino : Agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre come fine e mai sem… - Dreadenki : @Andrea_Biorny Invece a me personalmente questo numero ricorda le 23 legioni dell'esercito romano con i rispettivi… -

Curiosi musei e tesori archeologici dell'Emilia Veleia, l'antica città romana - È tra le più importanti testimonianze del mondo romano presenti in ... Si sviluppa su 15 sale, per conoscere le tappe della storia della città, dalla fondazione all'... Invito alle scuole ad aderire alla rete '#IlVoltodellaLegalità'. Gianmario Siani e Salvatore Borsellino incontreranno gli studenti ...Fondazione "Giancarlo Siani" e nipote del giornalista ammazzato dalla camorra, e giorno 4 aprile con l'ing. Salvatore Borsellino, fratello del giudice Borsellino. Il progetto, ideato dal prof. Romano ... Marx e la narrazione storica tra necessità e contingenza Pur apprezzando l'analisi dei tre autori citati sulla centralizzazione, Romano sostiene la ... La fondazione del materialismo storico, secondo Garcia - Quesada, si basa su affermazioni di carattere ... Veleia, l'antica città romana - È tra le più importanti testimonianze del mondopresenti in ... Si sviluppa su 15 sale, per conoscere le tappe della storia della città, dallaall'......"Giancarlo Siani" e nipote del giornalista ammazzato dalla camorra, e giorno 4 aprile con l'ing. Salvatore Borsellino, fratello del giudice Borsellino. Il progetto, ideato dal prof....Pur apprezzando l'analisi dei tre autori citati sulla centralizzazione,sostiene la ... Ladel materialismo storico, secondo Garcia - Quesada, si basa su affermazioni di carattere ...