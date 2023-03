Fondazione Cdp | servizi socio-sanitari per gli ucraini | 500mila euro agli enti no profit

(Di lunedì 13 marzo 2023) A circa un anno dall’inizio del conflitto,Cdp lancia ‘Emergenza Ucraina’, primo bando dell’Istituzione, che punta a contrastare la crisi umanitaria causata dal conflitto in Ucraina attraverso la selezione di uno o più progetti che possano rispondere ai bisogni, educativi e logistici della popolazione colpita. Lamette a disposizione 500 milaa favore dinoe imprese sociali, che potranno così avviare o ampliare attività di accoglienza e assistenza dedicate ai rifugiatiin Italia, anche attraverso la creazione di opportunità di formazione, lavoro, oppure momricreativi. Potranno allo stesso modo essere avviate iniziative in Ucraina e nelle zone di confine, anche ...

