Floriana Fioretti entra nella direzione nazionale del Pd | “Il mio è un percorso di fedeltà e impegno”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDalla fondazione del Partito Democratico è la prima volta che il Sannio verrà rappresentato in. La mia elezione, che mi onora e mi inorgoglisce, è il risultato di un lavoro di squadra eccellente, che ha consentito il raggiungimento di un risultato straordinario per Stefano Bonaccini che ha ottenuto la più alta percentuale di consenso in Italia a Benevento Città e la seconda come provincia. Quanto a me, si aggiunge un altro tassello aldi militanza nel PD, unfatto di gazebo e riunioni e che mi aveva già portato a essere due volte in Assemblea. C’ero quando il Partito Democratico vinceva sempre e governava ovunque e ci sono ancora oggi, con il vento che soffia in senso contrario. Con l’elezione di Schlein a Segretaria ...