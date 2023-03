Fitto, rischio fenomeno migranti ingestibile in pochi mesi (Di lunedì 13 marzo 2023) "Non dobbiamo pensare alla polemica se dobbiamo accogliere o meno. Qui siamo di fronte ad una grande questione che rischia di avere per numeri una dimensione ingestibile da qui a pochi mesi, per tutto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) "Non dobbiamo pensare alla polemica se dobbiamo accogliere o meno. Qui siamo di fronte ad una grande questione che rischia di avere per numeri una dimensioneda qui a, per tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... palmiottid : RT @sole24ore: ?? I due esponenti di Governo: non ci sono elementi sufficienti per aggiornare il Dpcm che dovrà sbloccare le risorse. Delibe… - sole24ore : ?? I due esponenti di Governo: non ci sono elementi sufficienti per aggiornare il Dpcm che dovrà sbloccare le risors… - palmiottid : Giochi del Mediterraneo, per Fitto e Abodi impianti a rischio per i ritardi. Il comitato: pronti a chiarire… - fisco24_info : Giochi del Mediterraneo, per Fitto e Abodi impianti a rischio per i ritardi. Il comitato: pronti a chiarire: I due… - Leccezionaleit : Restyling del #ViadelMare, a rischio i fondi di #Taranto2026? Il Comitato Organizzatore ha così chiesto un incontro… -