Fisco, sindacati convocati a Palazzo Chigi martedì alle 14 (Di lunedì 13 marzo 2023) I leader di Cgil, Cisl, Uil e Ugl (Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Pierpaolo Bombardieri e Paolo Capone) sono stati convocati a Palazzo Chigi domani alle 14 per illustrare lo schema della delega ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) I leader di Cgil, Cisl, Uil e Ugl (Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Pierpaolo Bombardieri e Paolo Capone) sono statidomani14 per illustrare lo schema della delega ...

