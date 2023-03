Fisco: P.Chigi, al via confronto con parti sociali, per governo Giorgetti, Mantovano e Leo (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Al via il confronto con le parti sociali sulla riforma fiscale. In vista dell'approvazione del disegno di legge delega sulla riforma del sistema fiscale, domani, a partire dalle ore 14, saranno ricevuti a Palazzo Chigi i rappresentanti delle sigle sindacali. Il giorno successivo, mercoledì 15 marzo, a partire dalle ore 9.30 verranno incontrati i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali. Il governo sarà rappresentato dal ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, dal vice ministro, Maurizio Leo e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Nel dettaglio, domani è prevista la convocazione di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, a seguire alle ore ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Al via ilcon lesulla riforma fiscale. In vista dell'approvazione del disegno di legge delega sulla riforma del sistema fiscale, domani, are dalle ore 14, saranno ricevuti a Palazzoi rappresentanti delle sigle sindacali. Il giorno successivo, mercoledì 15 marzo, are dalle ore 9.30 verranno incontrati i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali. Ilsarà rappresentato dal ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo, dal vice ministro, Maurizio Leo e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo. Nel dettaglio, domani è prevista la convocazione di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, a seguire alle ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annac82 : RT @Agenzia_Ansa: I sindacati sono stati convocati domani a Palazzo Chigi per un incontro con il governo sullo schema di delega fiscale. Lo… - TV7Benevento : Fisco: P.Chigi, al via confronto con parti sociali, per governo Giorgetti, Mantovano e Leo -… - novasocialnews : Fisco: domani e mercoledì parti sociali a palazzo Chigi - Agenzia_Ansa : I sindacati sono stati convocati domani a Palazzo Chigi per un incontro con il governo sullo schema di delega fisca… - News24_it : Fisco: domani e mercoledì parti sociali a palazzo Chigi -