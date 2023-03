Fisco light per chi punta su Roma | la strada per il rilancio

(Di lunedì 13 marzo 2023) L'annoso e complesso capitolo della tasse dovrebbe approdare sul tavolo del Governo nella prossima settimana, essenziale che ne esca una riforma che mette al centro il rapporto tra contribuente e amministrazioni pubbliche, Stato ed enti locali. La macchina pubblica, nazionale e locale è ingolfata tra crediti in massima misura non esigibili ed esigenze di far fronte ai bisogni primari dei cittadini, salute, assistenza agli anziani e ai soggetti portatori di invalidità, a cui si aggiunge un aumento della povertà che, nel secondo Paese europeo per produzione industriale ed export, non dovrebbe esistere. Per poter farvi fronte elargendo risorse sotto forma di investimenti strutturali, tecnologici e in ricerca e istruzione/ formazione servirebbe una raccolta fondi sotto forma di tassazioni che per essere attuate dovrebbe prevedere alcuni capisaldi indispensabili. Mi riferisco alle ...

Ecco le nuove regole RiformaQuesta potrebbe sicuramente essere la volta buona per avere delle modifiche sostanziali a livello fiscale con una riforma a tutto tondo . Una delle novità più ...Per la riforma del dovrebbe essere la volta buona, con novità rilevanti anche in tema di sanzioni: quelle sull' potrebbero scendere al 60% dall'attuale livello superiore al 200. E per arrivare alla ...Possibilità di pagare le somme dovute a seguito di notifica di avvisi bonari con una sanzione molto piùdi quella già ordinariamente prevista. Il 3% invece che il 10%. E' la misura prevista dalla legge di bilancio 2023 al fine di supportare i contribuenti nell'attuale situazione economica ...

