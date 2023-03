Fisco, domani confronto su riforma. Ok imprese, attesa sindacati (Di lunedì 13 marzo 2023) Prende il via domani il confronto con le parti sociali sul disegno di legge delega di riforma del Fisco che dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei ministri. Un provvedimento che alla vigilia ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Prende il viailcon le parti sociali sul disegno di legge delega didelche dovrebbe approdare giovedì in Consiglio dei ministri. Un provvedimento che alla vigilia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : I sindacati sono stati convocati domani a Palazzo Chigi per un incontro con il governo sullo schema di delega fisca… - Dome689 : RT @PagellaPolitica: ??Domani i sindacati saranno ricevuti dal governo per discutere sul disegno di legge delega per la riforma del fisco.… - PagellaPolitica : ??Domani i sindacati saranno ricevuti dal governo per discutere sul disegno di legge delega per la riforma del fisco. 3/5 - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: I sindacati sono stati convocati domani a Palazzo Chigi per un incontro con il governo sullo schema di delega fiscale. Lo… - serenel14278447 : Fisco: domani e mercoledì parti sociali a palazzo Chigi -