Fisco | domani alle 14 sindacati a Palazzo Chigi per schema delega**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. - (Adnkronos) - E' stato convocato14 aun incontro in cui il governo illustrerà aiCgil, Cisl, Uil e Ugl lodi delega fiscale. Lo si apprende da fonti sindacali. E' in calendario invece per mercoledì 15 a partire d9.30 la convocazione di associazioni di categoria e ordini professionali.