Fisco | chi collabora nella lotta all’evasione avrà ricchi bonus | i dettagli

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tra i metodi per contrastare l’evasione fiscale, fra cui anche l’intelligenza artificiale, potrebbero inserirne uno davvero insolito Il dato del 2022 relativo allafiscale apre le porte ad una serie di metodi che potrebbero venire implementati nei prossimi mesi per tentare di portare il quantitativo di denaro ‘recuperato’ a livelli ancora più elevati. La cifra relativa allo scorso anno ammonta a circa 20 miliardi di euro ma il governo Meloni è intenzionato ad intensificare, sfruttando l’intelligenza artificiale e non solo, le procedure difiscale. Evasione fiscale, stop ai furbetti (AnsaFoto) – ilovetrading.itCon una possibile novità importante: ‘premiare’ con deichi darà una mano a scovare i furbetti delle tasse non versate. Novità che l’esecutivo sta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carovana12 : RT @carovana12: Non si dica: Chi è il Pd? Dove si colloca? Cosa vuol fare? Chi avrà la pazienza di leggere, lo troverà scritto chiaramente… - Giulicat1512 : RT @carovana12: Non si dica: Chi è il Pd? Dove si colloca? Cosa vuol fare? Chi avrà la pazienza di leggere, lo troverà scritto chiaramente… - MgraziaT : RT @carovana12: Non si dica: Chi è il Pd? Dove si colloca? Cosa vuol fare? Chi avrà la pazienza di leggere, lo troverà scritto chiaramente… - MarinaM69041889 : RT @carovana12: Non si dica: Chi è il Pd? Dove si colloca? Cosa vuol fare? Chi avrà la pazienza di leggere, lo troverà scritto chiaramente… - malaguista_57 : RT @carovana12: Non si dica: Chi è il Pd? Dove si colloca? Cosa vuol fare? Chi avrà la pazienza di leggere, lo troverà scritto chiaramente… -

... strutturata in quattro parti, con 21 articoli in tutto, sulla riforma dela cui sta ... consentendo così a, per esempio, detiene fondi comuni di investimento, di poter compensare tra ...... il beneficio sarà riconosciuto solo a seguito di controlli incrociati sul possesso dei requisiti e sarà obbligatorio per tutti la partecipazione attiva a formazione e lavoro, anche perha meno ...E in testa a tutte c'è la riforma del. Tutte le risorse andranno concentrate sul taglio delle ... Persceglie questo prepensionamento il governo ha previsto un tetto massimo per l'assegno ...

Chi vende su Internet, offre affitti brevi e servizi o noleggi auto è ... Tag24

E in testa a tutte c’è la riforma del Fisco. Tutte le risorse andranno concentrate sul taglio ... è uno strumento basato sul sistema delle “quote”, come la ormai vecchia Quota 100. Per chi sceglie ...Un fisco altamente progressivo Il quotidiano Wall Street Journal ... Se le imposte fossero semplicemente proporzionali, chi detiene il 22,2 per cento del reddito totale dovrebbe pagare il 22,2 per ...