Rapina in casa nella serata di ieri in localita Santa Maria, nel comune di Empoli (). Secondo quanto emerso tre malviventi, travisati e con guanti, disarmati, hanno fatto ingresso nell'abitazione di due coniugi di 77 e 74 anni, che erano in casa insieme alla loro nipotina di ...Rapina in casa nella serata di ieri in localita Santa Maria, nel comune di Empoli (). Secondo quanto emerso tre malviventi, travisati e con guanti, disarmati, hanno fatto ingresso nell'abitazione di due coniugi di 77 e 74 anni, che erano in casa insieme alla loro nipotina di ...

Firenze: svaligiano la cassaforte di un forno in Borgo Ognissanti. Bottino: 10mila euro Firenze Post

Volevano rubare pane Macchè, cercavano soldi, e li hanno anche trovati, scassinandso la porta d'ingresso e la cassaforte del forno Becagli, in Borgo Ognissanti. Bottino: 10mila euro ...