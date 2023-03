Firenze: flash mob dei bambini per Suor Angela sulle note di Renga (Di lunedì 13 marzo 2023) Hanno fatto un girotondo, sulle note delle canzoni di Francesco Renga, per chiedere che Suor Angela, la “nonna” col velo della loro scuola, non venga trasferita. Il flash mob è stato messo in scena questa mattina prima dell’inizio delle attività didattiche dai bambini della scuola dell’infanzia “Alda Mazzini” e del nido Nazareth, in piazza di Santa Maria del Pignone. Le famiglie dei 30 bambini che frequentano le due scuole paritarie non vogliono che la Suora, ottantenne, lasci la loro comunità scolastica, come invece è stato stabilito dalla Congregazione delle Suore Mantellate Serve di Maria, a cui appartiene. Per questo hanno organizzato l’iniziativa di questa mattina, un modo per sensibilizzare la Congregazione ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 13 marzo 2023) Hanno fatto un girotondo,delle canzoni di Francesco, per chiedere che, la “nonna” col velo della loro scuola, non venga trasferita. Ilmob è stato messo in scena questa mattina prima dell’inizio delle attività didattiche daidella scuola dell’infanzia “Alda Mazzini” e del nido Nazareth, in piazza di Santa Maria del Pignone. Le famiglie dei 30che frequentano le due scuole paritarie non vogliono che laa, ottantenne, lasci la loro comunità scolastica, come invece è stato stabilito dalla Congregazione dellee Mantellate Serve di Maria, a cui appartiene. Per questo hanno organizzato l’iniziativa di questa mattina, un modo per sensibilizzare la Congregazione ...

