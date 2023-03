Fiorentina, un club spagnolo in presssing su un difensore (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo la stampa spagnola, Lorenzo Venuti, terzino sinistro della Fiorentina, è un osservato speciale del Real Betis. Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 marzo 2023) Secondo la stampa spagnola, Lorenzo Venuti, terzino sinistro della, è un osservato speciale del Real Betis.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... violanews : Venuti via dalla #Fiorentina? Piace ad un club spagnolo - FiorentinaUno : Il DS della #Fiorentina ha parlato ai microfoni ufficiali del club ?? #CremoneseFiorentina #SerieA - Bettor_Club : NEW GAME ON??????????? >Italy????>Serie A>Cremonese - Fiorentina?50' Cremonese vs. Fiorentina – Away Win – 1,85… - Emma19627866 : Oggi con il Viola club N27 Niccolò Galli ed il Sindaco,ho potuto visitare il Viola Park, sono rimasta impressionata… - SteCasati7 : @Gianluc54410558 @STEVE19722 @Arturoarthuren @Kore_1993 @BansCollector Mi avete fatto tornare in mente il famigerat… -