Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Fiorentina, parla l'ex dirigente: 'Ecco perché Gollini ci è rimasto male': A Radio Toscana è intervenuto l'ex dirig… - Purple_djent : @ilariar_ @TgRegolo Parla del comportamento di gollini alla fiorentina, questo è un post VIOLA e posso commentare c… - persemprecalcio : ??Cesare #Prandelli dice addio al mestiere di allenatore. E l'ex tecnico della #Fiorentina parla anche del momento '… - giorgio_cinque5 : @valeindie6 Se parla in questo modo della Fiorentina evidentemente il clima nello spogliatoio non è idilliaco, cons… - andreacauti : RT @Agenzia_Italia: Picchio #DeSisti: 'Se la #Juve ha sbagliato è giusto darle una legnata' ?? L’ex bandiera di #Roma e Fiorentina compie… -

... dunque, resterà quella alla, chiusa nel marzo 2021 dopo essere subentrato alla guida ... nella quale Prandellidi "un assurdo disagio che non mi permette di essere ciò che sono", di un'...TORNEO MONDIALE " "Per il Torneo di Viareggio, prima e più di tutto,la sua storia: dal 1949, ... Il centrocampista dellaha partecipato a 2 edizioni del Torneo, 2007 e 2008, entrambe ...La sua ultima panchina risale al 2021, con la sua seconda avventura con la. Proprio in ... Prandellianche della Nazionale di Roberto Mancini e della mancanza di giocatori italiani. "...

Gollini contro la Fiorentina: parla Italiano Sport del Sud

Oreste Cinquini, ex dirigente viola, intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, ha fatto il punto sulla situazione della Fiorentina: "In vista della partita di giovedì, la squadra ...Auguri a De Sisti: 'Campione, gentiluomo e romanista' 'Il 13 marzo è un giorno da romanisti. È il giorno in cui sono nati alcuni grandi calciatori della nostra storia. Nicolas Lombardo, Giosué Stucchi ...