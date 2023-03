Fiorentina | Italiano replica a Gollini | «Non parlo di giocatori di altre squadre»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Vincenzoin conferenza stampa alle accuse didi ieri sera nei confronti dellaVincenzo, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria dellacontro la Cremonese, ha risposto ad una domande sulle parole didi ieri sera, che si è detto preso in giro nel suo periodo a Firenze. Di seguito la sua risposta. «Non voglio parlare diche sono in. Oggi mi voglio godere la vittoria, vincere non è mai semplice in Serie A. Oggi abbiamo dovuto difendere questi palloni diretti e l’abbiamo preparata in mezzo allenamento». L'articolo proviene da Calcio News 24.