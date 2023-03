Fiorentina e Sassuolo positivi dopo Roma-Poker all’Empoli e secondo posto. (Di lunedì 13 marzo 2023) “Gran finale di giornata, amici del calcio! Si è conclusa la ventitreesima tornata del fantastico campionato Primavera, carica di partite emozionanti e colpi di scena. dopo un’attesa agghiacciante, oggi sono state disputate le ultime tre gare che hanno portato a termine questo round: tra queste i match tra Roma ed Empoli, Hellas Verona e Fiorentina, e Sassuolo contro Cesena. Partite importantissime per le zone alte della classifica, dove ogni punto conta doppio! Ma veniamo ai risultati di giornata! La Roma Primavera si è fatta valere nel match contro l’Empoli e ha dimostrato forza e grinta sotto gli occhi attenti del grande Josè Mourinho. I ragazzi giallorossi di mister Guidi hanno sconfitto gli avversari con un tremendo 4 a 0, grazie alle reti di Keramitsis, Pagano, Pisilli e Cassano. Una vittoria ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 marzo 2023) “Gran finale di giornata, amici del calcio! Si è conclusa la ventitreesima tornata del fantastico campionato Primavera, carica di partite emozionanti e colpi di scena.un’attesa agghiacciante, oggi sono state disputate le ultime tre gare che hanno portato a termine questo round: tra queste i match traed Empoli, Hellas Verona e, econtro Cesena. Partite importantissime per le zone alte della classifica, dove ogni punto conta doppio! Ma veniamo ai risultati di giornata! LaPrimavera si è fatta valere nel match contro l’Empoli e ha dimostrato forza e grinta sotto gli occhi attenti del grande Josè Mourinho. I ragazzi giallorossi di mister Guidi hanno sconfitto gli avversari con un tremendo 4 a 0, grazie alle reti di Keramitsis, Pagano, Pisilli e Cassano. Una vittoria ...

