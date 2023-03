Fiorentina, che numeri per Cabral! Solo Osimhen e Lautaro fanno meglio di lui (Di lunedì 13 marzo 2023) Arthur Cabral sta vivendo un momento magico in maglia viola. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma sui numeri del brasiliano... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 marzo 2023) Arthur Cabral sta vivendo un momento magico in maglia viola. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma suidel brasiliano...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Una #Roma caparbia batte la Juve e torna in piena corsa #Champions . Con la #Juventus che difficilmente sarà in Ser… - sportli26181512 : Fiorentina, che numeri per Cabral! Solo Osimhen e Lautaro fanno meglio di lui: Arthur Cabral sta vivendo un momento… - fiorentina_it : Stadio ecologico per il #Sivasspor, che sta facendo appello ai tifosi per il ritorno con i viola. La #Fiorentina tr… - mattiasari21 : @k_qeros Kla, ti voglio bene, ma non mi sembra che voi siate tanto più forti delle squadre che hai citato, visto ch… - AnotherBrick94 : RT @MatteoSorrenti: Parlano proprio loro che all'andata, in Fiorentina-Napoli, Gollini gli ha fatto un miracolo e mezzo su una rasoiata di… -