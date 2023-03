Finalmente Laurienté: era solo l'amico di Mbappé, ora vale almeno 30 milioni (Di lunedì 13 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROvale SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 13 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROSUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cicciocalvi_ : Per 24 anni, #Lauriente è stato uno di quelli che potevano farcela e non ce la facevano. L’amicizia con #Mbappè reg… - sportli26181512 : Finalmente Laurienté: era solo l'amico di Mbappé, ora vale almeno 30 milioni: Finalmente Laurienté: era solo l'amic… - Gazzetta_it : #Sassuolo, finalmente Laurienté: “Io in ritardo? È una vita che sono così...”#SerieA -

Finalmente Laurienté: era solo l'amico di Mbappé, ora vale almeno 30 milioni L'ultima persona che Laurienté ha cominciato a seguire su Instagram si chiama Francesco Minutella. È un TikToker italiano sulla ventina, autore di un brano che sta facendo il giro del web. Le note sono quelle di Papaoutai ... Futuro Lauriente, l'agente: 'sta capendo il calcio italiano. Offerte...' 'Non credo, penso che finalmente abbiano ritrovato compattezza. Prima avevano troppi infortuni, sono semplicemente tornati tutti. Quando hai da marcare anche Berardi gli altri possono lasciare più ... PAGELLE E TABELLINO ROMA - SASSUOLO: Matic - Kumbulla affondano, Laurienté una furia Per lui è (finalmente) il primo con questa maglia. Tiene i nervi saldi. Per poco non trova pure il ... Laurienté 8: è un'iradiddio da quella parte. Ibanez non lo tiene mai, lui fa tremare tutta la Roma ... L'ultima persona cheha cominciato a seguire su Instagram si chiama Francesco Minutella. È un TikToker italiano sulla ventina, autore di un brano che sta facendo il giro del web. Le note sono quelle di Papaoutai ...'Non credo, penso cheabbiano ritrovato compattezza. Prima avevano troppi infortuni, sono semplicemente tornati tutti. Quando hai da marcare anche Berardi gli altri possono lasciare più ...Per lui è () il primo con questa maglia. Tiene i nervi saldi. Per poco non trova pure il ...8: è un'iradiddio da quella parte. Ibanez non lo tiene mai, lui fa tremare tutta la Roma ...