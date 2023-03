Finale Coppa e Scudetto: il sogno che la Roma può realizzare (Di lunedì 13 marzo 2023) Rinasce il fuoco della passione per la Juventus Women, pronte a spaccare il campo e fare la storia. La tifoseria è pronta a inneggiare alle ragazze di Montemurro, pronte a fronteggiare la cruciale fase della Poule Scudetto e della Finale di Coppa Italia contro la Roma, dopo aver sconfitto nei turni precedenti l’Inter. Uno dei volti più rappresentativi della squadra, Arianna Caruso, ha comunicato il proprio scintillante entusiasmo in una diretta sul canale Twitch bianconero, in cui ha analizzato i più svariati argomenti relativi alla sua squadra del cuore. Caruso non ha esitato a commentare il match contro l’Inter, una vera e propria battaglia culminata nell’avventura in Finale della Coppa Italia. Una partita tosta ed emozionante, ma alla fine la Juventus Women, con la propria grinta, è ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 13 marzo 2023) Rinasce il fuoco della passione per la Juventus Women, pronte a spaccare il campo e fare la storia. La tifoseria è pronta a inneggiare alle ragazze di Montemurro, pronte a fronteggiare la cruciale fase della Poulee delladiItalia contro la, dopo aver sconfitto nei turni precedenti l’Inter. Uno dei volti più rappresentativi della squadra, Arianna Caruso, ha comunicato il proprio scintillante entusiasmo in una diretta sul canale Twitch bianconero, in cui ha analizzato i più svariati argomenti relativi alla sua squadra del cuore. Caruso non ha esitato a commentare il match contro l’Inter, una vera e propria battaglia culminata nell’avventura indellaItalia. Una partita tosta ed emozionante, ma alla fine la Juventus Women, con la propria grinta, è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASRomaFemminile : SIAMO ANCORA IN FINALE DI COPPA ITALIA! ???? Decide il gol di @losada_vicky al 101’! ?? DAJE ROMA DAJEEEEEE! ??… - FIGCfemminile : ?????????? Al 101' @losada_vicky fa esplodere il “Tre Fontane” e spedisce la Roma in finale di Coppa Italia @fsitaliane!… - La7tv : 90+11’ | ?? | GOL ROMA! All'ultimo secondo è @losada_vicky a segnare la rete che assicura alla Roma il pass per la… - robymes : @pizzico76 quindi abbiamo una ghiotta opportunità di giocarci sia la finale di coppa italia che la final four di supercoppa - Mave_Rick32 : @Vic_ElMat @sportface2016 È sempre stato cosi, le squadre hanno vinto la supercoppa perdendo la finale di coppa Italia -