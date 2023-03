Festa del papà, i libri più emozionanti da regalare (Di lunedì 13 marzo 2023) Il 19 marzo è la Festa del papà, le attenzioni da riservargli sono tante, puoi passare una giornata spensierata e piacevole al... Leggi su europa.today (Di lunedì 13 marzo 2023) Il 19 marzo è ladel, le attenzioni da riservargli sono tante, puoi passare una giornata spensierata e piacevole al...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... silvia_sb_ : Cosa sarebbe successo in un paese normale se fosse stato pubblicato un video come quello del karaoke alla festa di… - ultimora_pol : Polemiche per il video che mostra Giorgia #Meloni e Matteo #Salvini, durante la festa a sorpresa per i 50 anni del… - LaVeritaWeb : Critiche e indignazione per la festa di compleanno di Matteo Salvini insieme ai leader della coalizione: «Un insult… - Carlo10309 : RT @RobertoAvventu2: La scuola cancella la festa del papà: 'Discriminatoria'. La rabbia dei genitori la direttrice spiega : 'Non esiste più… - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Festa di compleanno per i 50 anni di Matteo Salvini, @Gasparripdl (Forza Italia): 'Nicola Porro ha pubblicato il v… -