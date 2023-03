Festa del Papà 2023: le idee Moulinex e Rowenta (Di lunedì 13 marzo 2023) MILANO – Papà che amano sperimentare le ricette in cucina? O Papà particolarmente attenti al dettaglio? Per tutti il 19 marzo si celebra una ricorrenza dedicata. Ma come a ogni Festa, qual è il regalo perfetto? Moulinex e Rowenta propongono due referenze per gli sperimentatori dei fornelli e per chi fa di skincare e cura della barba un must. Voglia di cucinare? Ecco Moulinex Cookeo Touch WiFi: il multicooker connesso di Moulinex per una cucina facile, veloce e che ispira grazie alle infinite ricette. Con 13 modalità di cottura, tra cui la cottura a pressione, a vapore, la stufatura, la rosolatura e la cottura a fuoco lento, Cookeo Touch WiFi permette di realizzare tantissime proposte per pranzi e cene. L’intuitivo display suggerisce tantissime ricette e tutti gli step ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 marzo 2023) MILANO –che amano sperimentare le ricette in cucina? Oparticolarmente attenti al dettaglio? Per tutti il 19 marzo si celebra una ricorrenza dedicata. Ma come a ogni, qual è il regalo perfetto?propongono due referenze per gli sperimentatori dei fornelli e per chi fa di skincare e cura della barba un must. Voglia di cucinare? EccoCookeo Touch WiFi: il multicooker connesso diper una cucina facile, veloce e che ispira grazie alle infinite ricette. Con 13 modalità di cottura, tra cui la cottura a pressione, a vapore, la stufatura, la rosolatura e la cottura a fuoco lento, Cookeo Touch WiFi permette di realizzare tantissime proposte per pranzi e cene. L’intuitivo display suggerisce tantissime ricette e tutti gli step ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... silvia_sb_ : Cosa sarebbe successo in un paese normale se fosse stato pubblicato un video come quello del karaoke alla festa di… - ultimora_pol : Polemiche per il video che mostra Giorgia #Meloni e Matteo #Salvini, durante la festa a sorpresa per i 50 anni del… - LaVeritaWeb : Critiche e indignazione per la festa di compleanno di Matteo Salvini insieme ai leader della coalizione: «Un insult… - cronachelucane : VITERBO, CENTAURI IN FESTA IN PIAZZA SAN LORENZO - In centinaia riuniti per ricevere la benedizione del vescovo Fra… - felicia_it : RT @tomasomontanari: Cantare Marinella (profanandola: ovunque sia, De Andrè vi maledice), storia di una annegata, durante il funerale degli… -