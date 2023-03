Ferragni, Fabrizio Corona lancia una nuova indiscrezione “bomba” (Di lunedì 13 marzo 2023) Personaggi tv. . La famiglia Ferragni continua a far parlare di sé. Per giorni i riflettori sono stati puntati su Chiara Ferragni, la quale subito dopo aver partecipato a Sanremo 2023 nel ruolo di co-conduttrice ha avuto dei problemi in famiglia legati anche al marito Fedez, il quale si è dovuto prendere una pausa forzata dal mondo dei social. Ora la situazione Ferragnez sembra essere rientrata e così i riflettori sono stati puntati su Valentina Ferragni, la quale è stata beccata con la sua nuova fiamma in Messico. Secondo alcune indiscrezioni, riportate da Fabrizio Corona, il cuore della bella Valentina sarebbe tornato a battere pieno d’amore dopo la fine della sua relazione con Luca Vezil.



