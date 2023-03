Fedez, smentita la crisi con Chiara Ferragni: foto, video e una visita speciale (Di lunedì 13 marzo 2023) Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto parecchio discutere nel corso di questi ultimi mesi, almeno dalla fine di Sanremo. In molti hanno chiesto spiegazioni, soprattutto i fan più affezionati alla coppia: dopo il Festival, Chiara è tornata sui social mentre il marito sembrava letteralmente sparito. Ripercorriamo la storia per gradi. Matrimonio in crisi? Il matrimonio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 13 marzo 2023)hanno fatto parecchio discutere nel corso di questi ultimi mesi, almeno dalla fine di Sanremo. In molti hanno chiesto spiegazioni, soprattutto i fan più affezionati alla coppia: dopo il Festival,è tornata sui social mentre il marito sembrava letteralmente sparito. Ripercorriamo la storia per gradi. Matrimonio in? Il matrimonio L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ang3779 : E come per magia il merdone sulla finta beneficenza..scomparso!Ora è il momento vittimismo per il trattamento subit… - alessandrovilla : Io mi domando perché, nonostante la smentita di #fedez, continuino a circolare queste fake news... - alessandrovilla : @pgiuma Notizia data da Corona SMENTITA DALLO STESSO FEDEZ nelle proprie ig Stoire's... -