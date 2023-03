Fedez nuovamente escluso da Chiara Ferragni: la confessione del cantante (Di lunedì 13 marzo 2023) Fedez e Chiara Ferragni continuano ad essere una delle coppie più chiacchierato del momento: il cantante con festa di sentirsi escluso Dopo l’ultima puntata del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni e suo marito Federico, conosciuto da tutti come Fedez sembra abbiano affrontato una crisi di coppia. Molti pensavano che la causa fosse il bacio improvviso del cantante con Rosa Chemical. Durante la sua esibizione di ’Made in Italy’, il concorrente è sceso in platea prendendo il marito di Chiara Ferragni, portandolo sul palco e baciandolo davanti a tutti. Un gesto che sembra non aver fatto tanto piacere a Chiara, non tanto per il bacio in sé per sé, ma perché ha decisamente catturato tutta ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 13 marzo 2023)continuano ad essere una delle coppie più chiacchierato del momento: ilcon festa di sentirsiDopo l’ultima puntata del Festival di Sanremo,e suo marito Federico, conosciuto da tutti comesembra abbiano affrontato una crisi di coppia. Molti pensavano che la causa fosse il bacio improvviso delcon Rosa Chemical. Durante la sua esibizione di ’Made in Italy’, il concorrente è sceso in platea prendendo il marito di, portandolo sul palco e baciandolo davanti a tutti. Un gesto che sembra non aver fatto tanto piacere a, non tanto per il bacio in sé per sé, ma perché ha decisamente catturato tutta ...

