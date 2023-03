Fedez e Chiara Ferragni? Ecco la foto che spiega tutto | Guarda (Di lunedì 13 marzo 2023) Fedez dopo aver spiegato il suo silenzio social ha postato sul suo profilo Instagram la foto che tutti i suoi fan aspettavano: uno scatto di tutta la famiglia insieme e un cuore come semplice didascalia. Lui, Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria. Insomma, superato il terremoto-Sanremo e i problemi dovuti a un farmaco contro la depressione il rapper milanese sembra essere di nuovo sereno. Ecco dunque Chiara e Fedez in un resort in Piemonte insieme ai bambini per un weekend di relax e tanto amore. La coppia più seguita d'Italia ha infatti trascorso il fine settimana al Relais Le Marne di Costigliole d'Asti. La famiglia si è anche "premiata" con un pranzo al Ristorante Ca' del Profeta a base di agnolotti del plin tradizionali firmati dallo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023)dopo averto il suo silenzio social ha postato sul suo profilo Instagram lache tutti i suoi fan aspettavano: uno scatto di tutta la famiglia insieme e un cuore come semplice didascalia. Lui,e i figli Leone e Vittoria. Insomma, superato il terremoto-Sanremo e i problemi dovuti a un farmaco contro la depressione il rapper milanese sembra essere di nuovo sereno.dunquein un resort in Piemonte insieme ai bambini per un weekend di relax e tanto amore. La coppia più seguita d'Italia ha infatti trascorso il fine settimana al Relais Le Marne di Costigliole d'Asti. La famiglia si è anche "premiata" con un pranzo al Ristorante Ca' del Profeta a base di agnolotti del plin tradizionali firmati dallo ...

