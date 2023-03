Fedez, capelli rasati a zero e addio al biondo platino: nuovo look dopo il periodo difficile (Di lunedì 13 marzo 2023) Fedez cambia look. Dal biondo platino che ha portato negli ultimi mesi il cantante ha deciso di tornare al suo colore naturale e lo ha fatto rasandosi i capelli molto corti. Il cambio radicale... Leggi su leggo (Di lunedì 13 marzo 2023)cambia. Dalche ha portato negli ultimi mesi il cantante ha deciso di tornare al suo colore naturale e lo ha fatto rasandosi imolto corti. Il cambio radicale...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : #Fedez, capelli rasati a zero e addio al biondo platino: il nuovo look più 'naturale' dopo il periodo difficile - com67 : RT @dacicus22: Non dimentichiamoci che a diffondere la paura e le decisioni politiche di un governo infame sono stati anche questi due cogl… - SorryNs : RT @dacicus22: Non dimentichiamoci che a diffondere la paura e le decisioni politiche di un governo infame sono stati anche questi due cogl… - Samira1577 : RT @dacicus22: Non dimentichiamoci che a diffondere la paura e le decisioni politiche di un governo infame sono stati anche questi due cogl… - dudanula : RT @dacicus22: Non dimentichiamoci che a diffondere la paura e le decisioni politiche di un governo infame sono stati anche questi due cogl… -