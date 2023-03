Fast X: una scena post-credit conterrà un possibile cameo [RUMOR] (Di lunedì 13 marzo 2023) Sembra proprio che Fast X potrebbe terminare con una scena post-credit con un cameo importante; chi potrebbe apparire secondo voi? Nuovi RUMOR provenienti dal The Hollywood Reporter suggeriscono che il finale cliffhanger di Fast X e i suoi titoli di coda saranno seguiti da una scena post-credit molto speciale. In base a quanto riportato, questa dovrebbe includere il ritorno di un personaggio che tutti conosciamo. Mentre l'uscita di Fast X si avvicina sempre di più, l'eccitazione generale aumenta l'interessamento nei confronti del decimo capitolo della saga. Nuovi RUMOR dal set indicano che il decimo capitolo sarà accompagnato da una scena ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 marzo 2023) Sembra proprio cheX potrebbe terminare con unacon unimportante; chi potrebbe apparire secondo voi? Nuoviprovenienti dal The Hollywood Reporter suggeriscono che il finale cliffhanger diX e i suoi titoli di coda saranno seguiti da unamolto speciale. In base a quanto riportato, questa dovrebbe includere il ritorno di un personaggio che tutti conosciamo. Mentre l'uscita diX si avvicina sempre di più, l'eccitazione generale aumenta l'interessamento nei confronti del decimo capitolo della saga. Nuovidal set indicano che il decimo capitolo sarà accompagnato da una...

