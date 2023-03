Fase élite. Ultimo match contro l’Ucraina. Sadotti: “Una partita complicata, siamo un gran gruppo e ce la faremo” (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo aver pareggiato con la Repubblica d’Irlanda (2-2) e vinto con i padroni di casa ciprioti (2-1), domani, alle 14 (15 locali) si gioca l’Ultimo match della Fase élite contro l’Ucraina. Questa mattina i ragazzi di Corradi hanno sostenuto un allenamento di rifinitura per preparare la gara che andrà in scena al Geroskipou Municipal Stadium di Paphos. L’Italia, grazie alla vittoria contro i pari età ciprioti, è balzata al primo posto con 4 punti insieme all’Irlanda che, a sua volta, ha superato nettamente gli ucraini (3-0). Gli irlandesi, per la differenza reti, sono al momento primi nel girone. Agli Azzurrini rimane un Ultimo sforzo da fare, avendo teoricamente due risultati a disposizione – l’Ucraina invece è costretta a vincere per ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo aver pareggiato con la Repubblica d’Irlanda (2-2) e vinto con i padroni di casa ciprioti (2-1), domani, alle 14 (15 locali) si gioca l’della. Questa mattina i ragazzi di Corradi hanno sostenuto un allenamento di rifinitura per preparare la gara che andrà in scena al Geroskipou Municipal Stadium di Paphos. L’Italia, grazie alla vittoriai pari età ciprioti, è balzata al primo posto con 4 punti insieme all’Irlanda che, a sua volta, ha superato nettamente gli ucraini (3-0). Gli irlandesi, per la differenza reti, sono al momento primi nel girone. Agli Azzurrini rimane unsforzo da fare, avendo teoricamente due risultati a disposizione –invece è costretta a vincere per ...

